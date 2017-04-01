 Zinciri kıracak – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Zinciri kıracak

    Zinciri kıracak
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray derbi maçta bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Abdi İpekçi'deki karşılaşma saat 15.30'da başlıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon farklı branşlarda 10 maçta da yenildiği ezeli rakibini devirerek şanssızlığını kırmaya çalışacak. İlk yarıda oynanan müsabakayı 77-55 kazanmıştı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:49
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