Galatasaray 7 maç sonra kazandı
Galatasaray, 7 maç aradan sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi 7 maç aradan sonra mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe'yi en son 18 Mart 2015'te Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı olan mağlubiyet serisini sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar; bu tarihten daha sonra Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Euroleague'de oynadığı maçlarda aldığı 7 maçlık kötü seriyi bu galibiyete bitirdi.
Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe'yi en son 18 Mart 2015'te Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı olan mağlubiyet serisini sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar; bu tarihten daha sonra Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Euroleague'de oynadığı maçlarda aldığı 7 maçlık kötü seriyi bu galibiyete bitirdi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Toplam 1
Yorum
yasar kemal 23 macta 3 gomu? eger oyleyse ligimzide bundan daha iyi golculer var, onarin suyumu cikti acaba? hergun acayip acayip transfer haberleri!!
- Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
- Gol yersek zor olur!
Toplam 4
Yorum
GFB 8 rekorunu kirin 3 ay Lyon formasi ile gezcem :)) En az 6 diyorum. Ikinci macta da 4 olur averaj olur
Galatasaray 7 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.