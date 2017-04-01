 Galatasaray 7 maç sonra kazandı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Galatasaray 7 maç sonra kazandı

    Galatasaray 7 maç sonra kazandı

    Galatasaray, 7 maç aradan sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti.

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi 7 maç aradan sonra mağlup etmeyi başardı.

    Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.

    Fenerbahçe'yi en son 18 Mart 2015'te Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı olan mağlubiyet serisini sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar; bu tarihten daha sonra Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Euroleague'de oynadığı maçlarda aldığı 7 maçlık kötü seriyi bu galibiyete bitirdi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:15
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