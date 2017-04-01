Galatasaray’ın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe’yi mağlup ettiği karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti.

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Bu önemli derbide Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımı yalnız bırakmadı. Özbek'in dışında Başkan Yardımcıları Nasuhi Sezgin ve Eşref Alaçayır ile Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya da derbiyi tribünden takip etti.