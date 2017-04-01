Dursun Özbek takımı yalnız bırakmadı
Galatasaray’ın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe’yi mağlup ettiği karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti.
Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti. Bu önemli derbide Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımı yalnız bırakmadı. Özbek'in dışında Başkan Yardımcıları Nasuhi Sezgin ve Eşref Alaçayır ile Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya da derbiyi tribünden takip etti.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Toplam 1
Yorum
yasar kemal 23 macta 3 gomu? eger oyleyse ligimzide bundan daha iyi golculer var, onarin suyumu cikti acaba? hergun acayip acayip transfer haberleri!!
- Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
- Gol yersek zor olur!
Toplam 4
Yorum
GFB 8 rekorunu kirin 3 ay Lyon formasi ile gezcem :)) En az 6 diyorum. Ikinci macta da 4 olur averaj olur
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