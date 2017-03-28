 Dişi Aslan farklı: 80-56 – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Dişi Aslan farklı: 80-56

    Dişi Aslan farklı: 80-56
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında , Adana'da ASKİ'yi farklı mağlup etti: 80-56. Dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar: Canik- Yakın Doğu: 75-81, Bellona AGÜ-Girne Ün.: 84-82, Hatay BB-Tosyalı Osmaniye: 65-57.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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