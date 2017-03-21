 Dörtlü final Rusya’da – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Dörtlü final Rusya’da

    Dörtlü final Rusya’da

    Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Ekaterinburg'un ev sahipliğinde Rusya'da gerçekleştirilecek.

    F.Bahçe'nin yanı sıra Rusya'dan Ekaterinburg ve D. Kursk ile Çekya'dan USK Prag'ın yarışacağı organizasyon 14-16 Nisan'da yapılacak. F.Bahçe, 14 Nisan'daki yarı finalde Ekaterinburg ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 6 sezondur FIBA Avrupa Ligi'nde son 4'e kalmayı başarıyor.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
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