 Derbi Kartal’ın – Fotomaç – 17 Mart 2017
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HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
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    Derbi Kartal’ın

    Derbi Kartal’ın
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde 'ı konuk eden , baştan sona maçı 89-76 kazandı. Bu arada karşılaşmanın son çeyreğinde başını yere çarparak beyin sarsıntısı geçiren G.Saraylı Pınar'ın tetkiklerinde bir şey çıkmadı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: İstanbul Üni.-Botaş: 76-72, Canik Bld.-Girne Üni.: 73-65, ASKİ-Osmaniye: 76-74, Mersin-Yakın Doğu: 71-79.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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