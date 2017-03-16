Yürekler ağza geldi

Karşılaşmaya etkili başlayan ve 1. periyodu 28-17 önde geçen Beşiktaş, ilk yarı sonunda aradaki farkı korudu ve soyunma odasına 50-39 üstün gitti.

Rakibi karşısında 27. dakikada farkı 17 sayıya kadar (67-50) çıkaran siyah-beyazlı ekip, 3. çeyreği de 72-58 önde tamamladı. Beşiktaş, son periyotta rakibinin baskılı savunmasına rağmen mücadeleyi 89-76 kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 13. galibiyetine ulaşırken, Galatasaray ise 6. yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın 36. dakikası içinde Beşiktaş pota altında yaşanan mücadelede Galatasaraylı oyuncu Pınar Demirok, düştüğü sırada kafasını sert bir şekilde yere vurdu. İlk tedavisi saha içinde yapılan ve boyunluk takılan sarı-kırmızılı oyuncu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, Beşiktaş, uzun bir aradan Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Turgut Işık, Ahmet Taner İbin, Özge Şentürk

Beşiktaş: Harding 12, Kübra İmren Siyahdemir 6, Zellous 35, Perovanovic 16, Stokes 12, Mehtap Karabilecen 2, Esra Erden Atacan 6, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun

Galatasaray: Jefferson 36, Işıl Alben 6, Deniz Çolakoğlu 3, Papova 7, Vitola 9, Pınar Demirok 2, Traore 10, Cansu Köksal, Seda Deniz, İrem Naz Topuz 3,

1. Periyot: 28-17

Devre: 50-39

3. Periyot: 72-58