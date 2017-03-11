Bakan Kılıç'tan kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kalan Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u kutladı.
Bakan Kılıç, Avrupa kadın basketbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı kupasında yarı finale yükselme başarısı gösteren takımlar için yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:
"FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4 takımımızın da yarı finale yükselmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Tarihte ilk kez bir ülkenin 4 takımı kupada yarı final oynayacak. Bu ilki temsilcilerimizin başarması bizlere büyük bir gurur yaşattı. Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona AGÜ ve Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde karşı karşıya gelecek ve kupa bir Türk ekibinin müzesine gidecek. Tarihi başarıda emeği olan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyor, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yarı finalde mücadele edecek olan 4 takımımıza final yolunda başarılar diliyorum."
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Bakan Kılıç'tan kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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