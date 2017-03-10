Bakan Kılıç'tan kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kalan Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u kutladı.
Bakan Kılıç, Avrupa kadın basketbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı kupasında yarı finale yükselme başarısı gösteren takımlar için yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:
"FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4 takımımızın da yarı finale yükselmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Tarihte ilk kez bir ülkenin 4 takımı kupada yarı final oynayacak. Bu ilki temsilcilerimizin başarması bizlere büyük bir gurur yaşattı. Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona AGÜ ve Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde karşı karşıya gelecek ve kupa bir Türk ekibinin müzesine gidecek. Tarihi başarıda emeği olan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyor, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yarı finalde mücadele edecek olan 4 takımımıza final yolunda başarılar diliyorum."
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:32
- G.Saray yarı finalde!
Toplam 1
Yorum
Azerbaycanlı hayranınız TEBRİKLER, GALATASARAY
- Volkan Şen ucuz atlattı
Toplam 1
Yorum
tüpçünün hakemleri faul bile çalmıyor ................................................
- De Jong yine yok Sneijder belirsiz
Toplam 3
Yorum
................... GS hiç bir zaman yenileyecek...????
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