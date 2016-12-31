Derbi kralı Fener
Kadınlar Basketbol Ligi’nde Galatasaray’ı konuk eden Potanın Kraliçeleri, ezeli rakibini 22 sayı farkla mağlup ederek, liderlik koltuğunu bırakmadı.
İkinci yarıda farkı daha da açan ve rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, maçı 77-55 kazandı. Sarı Kanaryalar, 11. haftada 10'uncu galibiyetini alarak 21 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.
KADINLAR LİGİ'NDE 7 MAÇ OYNANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında F.Bahçe-Galatasaray derbisinin haricinde 6 maç daha oynandı. Toplu sonuçlar şöyle: Bellona AGÜ-BOTAŞ: 69-70, Adana ASKİ-Girne Üni.: 82-76, Samsun Canik Bld.-İstanbul Üni: 56-68, Hatay BB-Doğuş Hastanesi: 86-73, Mersin BBTosyalı Toyo: 76-63, Beşiktaş-Yakın Doğu Üni.: 67-73.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
- Gomez’den imalı veda
Toplam 3
Yorum
denizde su arıyor Yönetim hala Gomez le vakit geçiriyor Transfer bitecek istediğimizi alamadık olacak HADİ CANIM SENDE
- ''Bizi tebrik edin''
Toplam 4
Yorum
cemrecan fernandao seni çok seviyoruz fernandao sen çok iyi birisin seni trabzonspora göndermeyiz
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 6
Yorum
Aslan EGER HABER DOGRUYSADA SATMIYAN VARSA TAM HAINDIR ADAM FLORYADANDAMI KIYMETLI SASIRMAYIN O MAKAMI BIR SANIYE ISGAL ETMEYIN DEF OLUN GIDIN
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