 Derbi kralı Fener – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Derbi kralı Fener

    Derbi kralı Fener

    Kadınlar Basketbol Ligi’nde ’ı konuk eden Potanın Kraliçeleri, ezeli rakibini 22 sayı farkla mağlup ederek, liderlik koltuğunu bırakmadı.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında yapılan derbi maçta Fenerbahçe, 'ı 22 sayı farkla 77-55 yendi. İlk çeyreği 17-12 önde tamamlayan sarılacivertliler, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürdü ve devreyi 34-26 galip tamamladı.

    İkinci yarıda farkı daha da açan ve rahat bir oyun sergileyen , maçı 77-55 kazandı. Sarı Kanaryalar, 11. haftada 10'uncu galibiyetini alarak 21 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

    KADINLAR LİGİ'NDE 7 MAÇ OYNANDI
    Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında F.Bahçe-Galatasaray derbisinin haricinde 6 maç daha oynandı. Toplu sonuçlar şöyle: Bellona AGÜ-BOTAŞ: 69-70, Adana ASKİ-Girne Üni.: 82-76, Samsun Canik Bld.-İstanbul Üni: 56-68, Hatay BB-Doğuş Hastanesi: 86-73, Mersin BBTosyalı Toyo: 76-63, Beşiktaş-Yakın Doğu Üni.: 67-73.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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