Henry, Mersin BB’de
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tosyalı Toyo Osmaniyespor'da forma giyen Jamaika asıllı ABD'li pivot Aneika Henry'i renklerine kattı. 30 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı açıklandı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
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