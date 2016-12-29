 Henry, Mersin BB’de – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Henry, Mersin BB’de

    Henry, Mersin BB’de
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tosyalı Toyo Osmaniyespor'da forma giyen Jamaika asıllı ABD'li pivot 'i renklerine kattı. 30 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı açıklandı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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