"Altın çocuk"tan başarı üstüne başarı

Iğdırlı milli judocu Mihraç Akkuş, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki memleketinde sürdürdüğü çalışmaların ardından bu yıl 55 kiloda sırasıyla haziranda Litvanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda, temmuzda Macaristan'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2017) ve ağustosta Şili'de gerçekleştirilen Dünya Ümitler Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Başarısıyla Türk spor tarihine geçen ve sporseverlerin ilgi odağı haline gelen Mihraç, Avrupa Judo Federasyonu tarafından "altın çocuk" olarak adlandırıldı.

Milli judocu Mihraç, yaptığı açıklamada, Türk bayrağını dünyanın zirvesinde dalgalandırmayı hedeflediğini söyledi.

Judonun hayatında çok önemli yeri olduğunu belirten Mihraç, "Ağabeylerim güreşçiydi, ben de onları izlemeye gitmiştim, hoca beni maça soktu, hiçbir şey bilmiyordum ama il ikincisi oldum. Ondan sonra hocalar beni judoya gönderdi. Türkiye Şampiyonası'na gittim, yarı finale çıktım, bu şekilde judoya başladım. Judo hayatımın bir parçası oldu." diye konuştu.

Beş yıldır elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Mihraç, "Bundan önceki iki sene Avrupa şampiyonlarına katıldım, derece yapamadım. Ondan sonra daha çok çalıştım, girdiğim maçlar tecrübe oldu, yenildikçe kazanmayı öğrendim. Sonra da çok çalışarak dünya şampiyonu oldum." ifadelerini kullandı.



"OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA HEDEFLİYORUM"

Başarılı sonuçlar almak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Mihraç, şunları kaydetti:

"Puan toplarsam katılabileceğim 2020 ve 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşıyorum, burada çalışıyorum, inşallah Türk bayrağını da dünyanın zirvesine taşıyacağım."



İL MÜDÜRÜ AYDOĞDU: "BUGÜNE KADAR BAŞARILAMAMIŞI BAŞARDI"

Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kasım Aydoğdu, genç sporcunun başarılarıyla Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını söyledi.

Mihraç'ın başarılarının büyük yankı uyandırdığını ifade eden Aydoğdu, "Sporcumuz Mihraç 41 günde 3 altın madalya alarak Türk spor tarihinde bugüne kadar başarılamamış çok büyük bir başarıya imza attı. 6 yıl önce buraya ilk geldiğinde kötü alışkanları ve kötü arkadaşları olan bir sporcuydu. Sporla bütün bu ortamlardan uzaklaşarak vatanını, milletini seven, ailesine ve ülkesine faydalı birey haline geldi." diye konuştu.

Mihraç'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğunun altını çizen Aydoğdu, şunları söyledi:

"İlk şampiyonluğunu hatırlıyorum. Türkiye şampiyonluğunun ardından Balkan şampiyonu oldu. Avrupa ve Türkiye derecelerinden sonra bu yıl peş peşe Avrupa Şampiyonası, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali ve sonunda Dünya Ümitler Şampiyonası'nda şampiyon olarak Iğdır'ın göğsünü kabarttı. Bu başarı Iğdır'ın yanı sıra judo camiası, Judo Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı camiasında çok büyük yankı uyandırdı. Kendisiyle ve hocasıyla gurur duyuyoruz."