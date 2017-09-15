İrem Korkmaz, Avrupa Şampiyonu!

Gençler Avrupa Ferdi ve Takımlar Judo Şampiyonası Slovenya'nın Maribor kentinde 41 ülkeden 180 kadın toplam 402 sporcunun katılımıyla başladı. Genç milli judocu İrem Korkmaz, 1. turu bay geçerken 2. turda Romanyalı Catalina Schiopu ile karşılaştı. 1-0 öndeyken rakibinin tekme atması yüzünden maçı diskalifiye ile kazandı. Çeyrek finalde Azarbaycanlı Nazakat Azizova ile karşılaştı ve maçı golden skorda ippon ile kazanarak yarı finale çıktı. İsrailli Gefen Primo'yu da ihtarla yenerek adını finale yazdıran Korkmaz, altın madalya için İsrailli Betina Temelkova ile karşılaştı. Finalde İsrailli rakibini 3.09'da ipponla yenmeyi başaran Korkmaz, geçen yıl Malaga'daki Gençler Avrupa Şampiyonasında kazandığı gümüş madalyanın ardından altın madalyayı da boynuna taktı.



Çiçek Akyüz, Avrupa 5.'si oldu

İlk turu bay geçen Çiçek Akyüz (44 kg), 2. turda İsrail'li Tamar Malca'yı golden skor'da rakibine iki ihtar verdirerek maçı kazandı. Çeyrek finale yükselen Koçer, Fransız Marine Gilly ile yaptığı mücadeleden de 1-0 galip çıkmayı başardı. Yarı finalde Fransız JustineDeleuil'e golden skorda 2-1 yenildi. Akyüz bronz madalya için Rus Kristina Bulgakova ile karşılaştı ve 1-0 yenilerek Avrupa 5.si oldu.

Şampiyonada ilk gün sabah seansında tatamiye kadın millilerden 44 kg da Merve Koçer ve 57 kiloda Meltem Dindar 1.turda, bu kilodaki diğer sporcu Şeyma Özerler, ilk turda Sırbıstanlı rakibini yendiği maçta sakatlanmasına rağmen ilk maçını kazandı. Ancak sakat çıktığı maçta Fransız rakibine yenilmekten kurtulamayarak 2.turda elendi.

Erkeklerde ise 55 kg da Samet Kumtaş ve 66 kg'de Uğurcan Zehir 2.turda, bu kilodaki diğer sporcumuz Cengizhan Dönmez ise 1.turda veda etti.



Şampiyonanın ikinci günü 4 sporcu tatamiye çıkacak

Erkeklerde +100 kiloda ilk turu bay geçen Furkan Güner 2. turda Rus İnal Tassoev ile karşılaşacak. Kadınlarda ise 63 kiloda Minel Akdeniz Slovenya'lıLiaLudvik ile 1. turda, 70 Kiloda Semanur Erdoğan 1. turda İsviçre'li Amanda Hakanssonile, +78 kiloda ise Kübranur Esir Litvanya'lı Justina Kmieliauskaite ile karşılaşacak.