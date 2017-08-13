Mustafa Koç bronz aldı
Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda Mustafa Koç, Polonya’lıyı yenip üçüncü oldu.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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