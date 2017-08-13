 Mustafa Koç bronz aldı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    bronz aldı

    Mustafa Koç bronz aldı

    Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda , Polonya’lıyı yenip üçüncü oldu.

    Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda , erkekler 73 kiloda bronz madalya kazandı. Şili'nin başkenti Santiago'daki şampiyonada Koç, 2. turda Brezilyalı, 3. turda Rumen rakibini altın skorlarla yendi. Çeyrek finalde Japon rakibine kaybeden Koç, repesaja kaldı. Makedon rakibine ipponla üstünlük sağlayan Koç, bronz madalya için Polonyalı ile yaptığı maçı altın skorla kazandı. Erkekler 81 kiloda ilk turu bay geçen Mert Şişmanlar, 2. turda Tayvanlı rakibine yenildi. Kadınlar 57 kiloda Habibe Afyonlu, çeyrek finade Brezilyalı rakibine altın skorda kaybetti ve turnuvayı 7. sırada tamamladı. Ferdi müsabakaların son gününde artı 90 kiloda Ömer Kemal Aydın madalya mücadelesi verecek.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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