 Bakan Bak, Mustafa Koç'u tebrik etti – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Bakan Bak, Mustafa Koç'u tebrik etti

    Bakan Bak, Mustafa Koç'u tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Mustafa Koç için tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Bak, tebrik mesajında, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Mustafa Koç'u kutlayarak, "Milli sporcumuzun gelecek organizasyonlarda şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı dinlettireceğine gönülden inanıyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:15
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