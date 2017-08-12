Bakan Bak, Mustafa Koç'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Mustafa Koç için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Mustafa Koç'u kutlayarak, "Milli sporcumuzun gelecek organizasyonlarda şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı dinlettireceğine gönülden inanıyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:15
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10 milyon euro
Toplam 18
Yorum
gs verilecek olan paraya yazık hemde arda için arda gelirse stadı yönetim doldurur artık
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Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Toplam 3
Yorum
Yasama Yeter artık! Nedir bu Selçuk düşmanlığı? Çocuk ağzını açmıyor elinden geldiği kadar mücadele ediyor. Birde Hakan varını yoğunu ortaya koyan.
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‘Robin gidecek’
Toplam 6
Yorum
fvb satın gitsin işi bitik bunun reflexleri çok kötü yakından izledim hollanda liginde rahat oynar oranın futbolu farklı enes bile çok gol attı
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