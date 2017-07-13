Judocuların hedefi altın madalya

Karakoç, yaptığı açıklamada, İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Rize'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlandıklarını, antrenmanlarla sporcuların hazır hale getirilmesi hedeflenerek verimli bir kamp dönemi geçirildiğini belirtti.

Yapılan testlerde sporcuların performanslarının yüksek olduğunun görüldüğünü ve eksik yönlerin giderilmesi için planlamaların yapıldığını vurgulayan Karakoç, Rize'de çok iyi bir dönemi geride bıraktıklarını dile getirdi.Karakoç, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek oyunlarda judo branşında mili sporcuların 20 Temmuz'da kata, 20-21 Temmuz'da ferdi ve 22 Temmuz'da takım halinde yarışacaklarını kaydetti.

Takımda dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuların yer aldığını anlatan Karakoç, şöyle devam etti:

"Judo branşında bayrağımızı göndere çektirerek takım halinde madalyalar istiyoruz. Birçok sporcumuzun başarılı olacağına inanıyoruz. Yolun sonuna doğru yaklaşıyoruz ve iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Sakatlık olmaması bizim için son derece sevindirici. Oyuncularımızın madalya hedefleri var. Sporcularımız, alacakları madalyaları 15 Temmuz şehitleri ve Türkiye'ye armağan etmek istediklerini ifade ediyor."

Şampiyonada erkeklerde 11, kadınlarda 7 sporcuyla yarışacaklarına değinen Karakoç, "Takım halinde 5 erkek 5 kadın sporcuyla yarışacağız. Hedefimiz takım halinde şampiyonluk. Erkekler için çok yakınız. Bir önceki şampiyonada üçüncü olmuştuk. Bu organizasyonda hedefimiz şampiyonluk olacak." ifadelerini kullandı.

"Hedefim derece yapmak"

Olimpiyatlarda erkekler 100 kiloda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Samet Bulut ise daha önce dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Samsun benim memleketim. Hedefim orada derece yapmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Çok önemli bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ve madalyaya yakın olduklarını anlatan Samet, "Samsunlulardan isteğim bizi yalnız bırakmasınlar. Dünyadaki en büyük üçüncü organizasyon. Samsunluların bütün sporcuları en iyi şekilde ağırlamasını istiyorum. Katılımın yüksek olacağına inanıyorum." diye görüş belirtti.

Sporcular son antrenmanın ardından toplu olarak işaret diliyle "Samsunlular, herkesi bizi desteklemeye davet ediyoruz." dedi.

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı'nda Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Muhammed Delil Peksert, Abdullah Sevinç, Muhammed Ağaç, Mehmet Tekin, Lütfullah Mustafa Kılıç, Mevlüt Akmaz, Samet Bulut, Furkan Acar, Mehmet Uysal, Serpil Yavuz, Dilek Altın, Zehra Özbey, Didem Erel, Ayşe Kesiktaş, Münife Aydın ve İpek Erçin yer alıyor.