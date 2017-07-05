 Türk judosu dünyada 8. sırada – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Türk judosu dünyada 8. sırada

    Türk judosu dünyada 8. sırada

    Türkiye, Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) yaptığı genel sıralamada 8. sırada yer aldı.

    Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamada, sıralamanın, uluslararası müsabakalarda tatamiye çıkan ve derece alan 91 erkek ve 109 kadın sporcunun yarışmalardaki sonuçlarına göre belirlendiği bildirildi.

    Sıralamada Rusya ilk sırada yer alırken, Almanya ikinci, İtalya da üçüncü basamakta bulunuyor.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:16
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