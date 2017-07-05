Türk judosu dünyada 8. sırada
Türkiye, Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) yaptığı genel sıralamada 8. sırada yer aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamada, sıralamanın, uluslararası müsabakalarda tatamiye çıkan ve derece alan 91 erkek ve 109 kadın sporcunun yarışmalardaki sonuçlarına göre belirlendiği bildirildi.
Sıralamada Rusya ilk sırada yer alırken, Almanya ikinci, İtalya da üçüncü basamakta bulunuyor.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:16
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
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