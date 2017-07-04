Şampiyon Mert'e Davul Zurnalı Karşılama

Mert'i Adnan Menderes Havalimanı'nda ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç ile Judo İl Temsilcisi Serhat Temür karşıladı.



Anne Işılay Şişmanlar, şampiyon sporcuyu gözyaşları arasında bağrına basarken, Adnan Menderes Havalimanı, "Şampiyon... Türkiye..." sloganlarıyla inledi. Burada tek tek tebrikleri kabul eden Mert Şişmanlar, havalimanı çıkışında bir sürprizle karşılaştı. Oğlunun Avrupa şampiyonu olmasından büyük gurur duyan baba Zafer Şişmanlar, davul zurna eşliğinde harmandalı oynadı. Ardından yakınları ve arkadaşları tarafından omuzlara alınan Mert Şişmanlar konvoyla Manisa'ya hareket etti.



Litvanya'da 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'na 42 ülkeden 444 sporcu katılırken, milli takım adına tatamiye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Mert Şişmanlar 81 kiloda ülkemize altın madalya kazandırarak bayrağımızı göndere çektirdi.