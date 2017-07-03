Osmangazili Judocu, Avrupa üçüncüsü oldu
Litvanya’nın Kaunas kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Osmangazi Belediyespor sporcusu Abdülaziz Kara, Avrupa üçüncüsü oldu.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:37
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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Toplam 3
Yorum
maldonado herşey aşikarane ortaya çıkmışken halen trabzon şampiyon diyorsanız size diyecek daha hiçbirşey yok..
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 9
Yorum
TUTUP AŞAĞIYA ÇEKTİ. BU KİŞİLER ZATEN MALUM. SENİ SEVGİLİ SERDAR AZİZ, BİZ GS YIN BİR DÜNYA TAKIMI OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SEN BU SÖZÜ BIRAK VE SAHA DA KONUŞ. DÜNYA TAKIMINI BİRİLERİ AYAĞINDAN
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Hakan Milan’da!
Toplam 5
Yorum
he-man ertuğrul ver kırmızıyı..çalhanoğlu milanda..
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