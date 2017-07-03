Manisalı Mert Avrupa'da zirvede

42 ülkeden 444 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk turda Yunan rakibi Aleksandros Patiniotis'i, ikinci turda ev sahibi Litvanya'dan Deivid Matusevic'i, çeyrek finalde Moldovalı Eugen Matveicius'u yenen Mert Şişmanlar, yarı finalde Almanya'dan Johann Lenz'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Macar Benedek Toth'la karşılaşan Şişmanlar, güçlü rakibini yenerek kürsünün en üst basamağına çıktı.

2017'de başarılı bir yıl geçiren Mert Şişmanlar ümitlerde Türkiye şampiyonu, Avrupa Kupası şampiyonu ve Avrupa Kupası 3'üncülüğünden sonra Avrupa şampiyonu oldu. Mert Şişmanlar, bu ay içinde yapılacak EYOF (Avrupa Gençlik Oyunları Festivali) ve ağustos ayında düzenlenecek Ümitler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.