 Manisalı Mert Avrupa'da zirvede – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Manisalı Mert Avrupa'da zirvede

    Manisalı Mert Avrupa'da zirvede

    Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Mert Şişmanlar, Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

    42 ülkeden 444 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk turda Yunan rakibi Aleksandros Patiniotis'i, ikinci turda ev sahibi Litvanya'dan Deivid Matusevic'i, çeyrek finalde Moldovalı Eugen Matveicius'u yenen Mert Şişmanlar, yarı finalde Almanya'dan Johann Lenz'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Macar Benedek Toth'la karşılaşan Şişmanlar, güçlü rakibini yenerek kürsünün en üst basamağına çıktı.
    2017'de başarılı bir yıl geçiren Mert Şişmanlar ümitlerde Türkiye şampiyonu, Avrupa Kupası şampiyonu ve Avrupa Kupası 3'üncülüğünden sonra Avrupa şampiyonu oldu. Mert Şişmanlar, bu ay içinde yapılacak EYOF (Avrupa Gençlik Oyunları Festivali) ve ağustos ayında düzenlenecek Ümitler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisalı Mert Avrupa'da zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.