Manisalı Mert Avrupa'da zirvede
Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Mert Şişmanlar, Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
42 ülkeden 444 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk turda Yunan rakibi Aleksandros Patiniotis'i, ikinci turda ev sahibi Litvanya'dan Deivid Matusevic'i, çeyrek finalde Moldovalı Eugen Matveicius'u yenen Mert Şişmanlar, yarı finalde Almanya'dan Johann Lenz'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Macar Benedek Toth'la karşılaşan Şişmanlar, güçlü rakibini yenerek kürsünün en üst basamağına çıktı.
2017'de başarılı bir yıl geçiren Mert Şişmanlar ümitlerde Türkiye şampiyonu, Avrupa Kupası şampiyonu ve Avrupa Kupası 3'üncülüğünden sonra Avrupa şampiyonu oldu. Mert Şişmanlar, bu ay içinde yapılacak EYOF (Avrupa Gençlik Oyunları Festivali) ve ağustos ayında düzenlenecek Ümitler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:03
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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Toplam 3
Yorum
maldonado herşey aşikarane ortaya çıkmışken halen trabzon şampiyon diyorsanız size diyecek daha hiçbirşey yok..
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 9
Yorum
TUTUP AŞAĞIYA ÇEKTİ. BU KİŞİLER ZATEN MALUM. SENİ SEVGİLİ SERDAR AZİZ, BİZ GS YIN BİR DÜNYA TAKIMI OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SEN BU SÖZÜ BIRAK VE SAHA DA KONUŞ. DÜNYA TAKIMINI BİRİLERİ AYAĞINDAN
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Hakan Milan’da!
Toplam 5
Yorum
he-man ertuğrul ver kırmızıyı..çalhanoğlu milanda..
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