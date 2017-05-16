"Judoda hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları"

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda beklentilerini elde ettiklerini söyleyen Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri, 2020 Olimpiyat hedefinin yanı sıra, 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak sporcuların hazırlıklarını şimdiden yapıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, Bakü'deki müsabakalarda "iki devlet, bir millet" olan Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin pekiştiğini bir kez daha gördüklerini belirtti.

Bireysel müsabakalarda istedikleri sonuçları aldıklarını, takım karşılaşmalarında da kadın millilerin altın madalya kazandığını hatırlatan Huysuz, erkeklerin bronz madalya ile yetinmek zorunda kaldığını kaydetti.

Huysuz, "Türkiye ve Azerbaycan'ın burada sergilediği performans, İslami Dayanışma Oyunları'nın kalitesini ortaya koydu. Bundan sonraki oyunlar 2021'de ülkemizde olacak. İnşallah ülkemizdeki oyunları daha kaliteli ve daha bol madalya kazanarak gerçekleştireceğiz." dedi.

-"Başarı tesadüfle olmadı"

Judonun Avrupa'da olduğu gibi İslam ülkelerinde de yaygın olduğunu söyleyen Huysuz, "Buradaki başarı tesadüfle olmadı. Hep çalışmalarla buralara geldik. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik." diye belirtti.

Bakü'de altın madalyaların daha fazla olmasını beklediklerini ifade eden Huysuz, şöyle konuştu:

"Dört final kaybettik. Judoda bazen aksaklıklar oluyor. Aşağı yukarı hedefimize ulaşmış olduk. Gelecekle ilgili en büyük beklentimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bunun yanında ümit ve genç takımımızı 2024 Olimpiyatları'na hazırlamak için uğraşıyoruz. Koordineli ve sistemli şekilde çalışıyoruz. Devletimiz de büyük katkı veriyor. Spora büyük yatırımları var. İnşallah biz bu yatırımları olimpik ve diğer müsabakalarda başarıya dönüştürür ve ülkesine yakışan sporcular yetiştiririz."

- "Bakü'de beklentimizin üzerine çıktık"

Milli Takım Teknik Direktörü Haldun Efemgil, 14 sporcu ile katıldıkları müsabakaları 10 madalya ile tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sporcuların galibiyete inanarak mücadeleye çıktığını ve Türkiye'yi gayet güzel sonuçlarla temsil ettiklerini vurgulayan Efemgil, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Beklentimizin üzerine çıktık. Erkeklerde de ufak sakatlıklardan dolayı altın madalyaları kaçırdık. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Ayrıca önümüzde bir dünya şampiyonası var." şeklinde konuştu.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Judo Türk Milli Takımı'ndan kadınlarda İrem Korkmaz, Büşra Katipoğlu ve Kayra Sayit altın, Şükran Bakacak ve Çağrı Güzelsoy gümüş, Nazlıcan Özerler ise bronz madalya elde etti.

Erkeklerde Bekir Özlü ve İlker Güldüren gümüş, Sinan Sandal ve Batuhan Efemgil bronz madalya kazanmıştı.

Ay yıldızlı judocular, takım karşılaşmalarında kadınlarda altın, erkeklerde bronz madalyanın sahibi olmuştu.