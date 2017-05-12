Judocular madalya için tatamide
Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda judocular yarın tatamiye madalya için çıkacak.
Haydar Aliyev Salonu'nda yerel saatle 10:00'da başlayacak olan müsabakaların ilk gününde tatamiye 6 milli sporcu çıkacak.
Kadınlarda 52 kg'da Dilara Lokmanhekim Özbek D.Keldiyonova, İrem Korkmaz ise Kazak G.Almukhanbetova ile çeyrek finalde karşılaşacaklar.
57 kg'da Nazlıcan Özerler ise ilk turu bay geçip çeyrek finalde Özbek A.Allanazarova ile, 63 kg'da Büşra Katipoğlu ise direk yarı final mücadelesi yapacak.
Erkekler 60 kg'da Bekir Özlü ilk turu bay geçerken çeyrek finalde Kamerun-Fas galibiyle karşılaşacak. 66 kg'da Sinan Sandal da ilk turu maç yapmadan geçip Kamerum-Cubiti galibiyle çeyrek finalde kapışacak. 73 kg'da Hasan Vanlıoğlu ilk maçını bay geçerken, ikinci turda Kamerunlu J.Hell Bapou ile eşleşti.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:15
- Tudor ile devam edeceğiz
Toplam 22
Yorum
İLHAM AZERİ YANİ DİYOR Kİ, TUDOR*LA BİRGE GALATASARAY*I KATLETMEKTE KARARLIYIZ....
- Küfür serbest mi?
Toplam 30
Yorum
ahmet en az 3 maç ceza almalıydı hala kollanıyorsunuz bide haklı gibi konuşuyorsun
- Nasri seferi
Toplam 18
Yorum
hebelehübele Rüya ile başlamışlar hayatları rüya görmek zaten gerçekte zor görürler D:dfvgsd
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