Judo Grand Prix yarın Antalya'da başlıyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Rixos Downtown Otel'de düzenlenen kura çekimi sonrasında basın toplantısı yaptı. Müsabakalara 34 ülkeden 253 sporcunun katılacağını belirten Sezer Huysuz, "2020 Tokyo Olimpiyatları için puan toplama müsabakaları olması bu büyük organizasyonun değerini artırdı. Şampiyonaya devletimiz büyük destek verdi. Antalya'da olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları, kıta şampiyonları ve ülkesinin en iyilerinin katılımıyla güzel bir organizasyon olacak" dedi.

Kendi yönetiminin ilk büyük organizasyonu olduğunu ifade eden Başkan Sezer Huysuz, şunları söyledi:

"Daha önce Minikler Avrupa Kupası yapmıştık ama Grand Prix bunların en üst ayağı. Yarın judo olarak nasıl organizasyon yapıldığını tüm dünyaya göstereceğiz. Madalya da istiyoruz ama madalyadan çok ülkemizi bütün dünyaya lanse etmemiz gerekiyor. Sportif olarak, her türlü konuda ülkemizin güvenilir olduğunu göstermemiz gerekiyor. Kendim sporcuymuşum gibi bu organizasyonu yapmaya çalışıyorum. Biz sporcularımızı 2020 ve 2024'e hazırlıyoruz. Yönetim olarak 4 yıllığına göreve geldik. Giderken 2024'ün takımını burada bırakmak istiyorum."

Başkan Sezer, uluslararası federasyonun Judo Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye vermeye çalıştığını ve bu organizasyonu Türkiye'ye kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

İki gün sürecek olan müsabakalar Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi'ndeki 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak.