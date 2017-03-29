Yunanistan'ın Atina şehrinde yapılan Judo Gençler Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 52 kiloda İrem Korkmaz Avrupa şampiyonu oldu.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kamp eğitim merkezi sporcularından İrem Korkmaz Yunanistan'ın Atina şehrinde yapılan Avrupa Gençler Judo kupası şampiyonası 52 kg'da Avrupa Şampiyonu oldu. Atina'da yapılan Avrupa Gençler judo karşılaşmalarında ülkemizi temsil eden Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi sporcuları Halil Çimen 73 kg dalında Avrupa 7'ncisi, Recep Çimen ise 81 kg'da Avrupa 7.'si olarak derece kazandılar.



Balıkesir Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu, Avrupa Gençler Judo Avrupa Kupasında ülkemizi başarı ile temsil eden ve Avrupa Şampiyonu İrem Korkmaz ve dereceye giren Halil Çimen ve Recep Çimen' kutlayarak, "Yoğun çalışma temposunun ve azmin sonucu olarak büyük başarılara imza atan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.