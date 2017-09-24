Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telgrafı gönderdi.
İtalya'nın Ancona kentine düzenlenen Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyonluğa ulaşmıştı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:51
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 64
Yorum
Anti Şaibe Aynı hakem Caner'in orta parmağını, Tosic'in K.K'lık hareketini(sarıyla geçiştirdi). Yani.Q 7, Caner,Pepe,Atiba ve Tosic atılmalıydı.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 64
Yorum
Anti Şaibe Evet!..hakem maça çok etki etti. Dk.22 Quaresma Josef'e tekmeyi, Dk.25 Pepe Jansen'e dirseği bastı. O dakikalarda hakemin gözüne perde indi!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 44
Yorum
Anti Şaibe Birde Tosice çıkan sarı kart var. İsmail'inkinden farkı ne?Hiç kimse bahsetmiyorda Mahmut USLU'dan başka!...Pepe,Tosic ve Medel'de atılmlydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telgrafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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