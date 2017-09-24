 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telgrafı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telgrafı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telgrafı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

    İtalya'nın Ancona kentine düzenlenen Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyonluğa ulaşmıştı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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