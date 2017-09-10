Artistik cimnastikte 4 madalya
Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nı milli sporcular, 4 madalyayla tamamladı.
Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda paralel aletinde milli sporculardan Ferhat Arıcan gümüş, Ahmet Önder bronz madalya kazandı.
Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü ve son günü finallerinde, iki milli sporcu madalyaya ulaştı.
Paralel aletinde, Ferhat Arıcan gümüş madalya kazanırken, Ahmet Önder bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular turnuvayı, 4 madalyayla tamamladı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:29
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"F.Bahçelilere teşekkür ediyorum"
Toplam 5
Yorum
EFSANE EMRE KOVULDUĞU YERE GELMEZ KARAKTERLİ TOPÇU..
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'Türk Messi' sahne aldı!
Toplam 3
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beşiktaş maşAllah maşAllah. :D işte böle ışık gördünmü şans vericeksin ve kesmiceksin. ts adına cok sevindim :D :D :D
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Mathieu Valbuena’dan servise devam: 2 asist
Toplam 6
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ÇOK NET ALEXİN TIRNAĞI OLAMAZ HİÇ BİRİ..
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