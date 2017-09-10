 Artistik cimnastikte 4 madalya – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Artistik cimnastikte 4 madalya

    Artistik cimnastikte 4 madalya

    Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nı milli sporcular, 4 madalyayla tamamladı.

    Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda paralel aletinde milli sporculardan Ferhat Arıcan gümüş, Ahmet Önder bronz madalya kazandı.

    Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü ve son günü finallerinde, iki milli sporcu madalyaya ulaştı.

    Paralel aletinde, Ferhat Arıcan gümüş madalya kazanırken, Ahmet Önder bronz madalyanın sahibi oldu.

    Milli sporcular turnuvayı, 4 madalyayla tamamladı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:29
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