Acıbadem’den Bak’a ziyaret

TÜRKİYE Ritmik Cimnastik Ligi'ndeki en önemli kulüplerden olan Acıbadem, Milli Takım antrenörü Natalya İmga ve deneyimli isimler eşliğinde yoğun bir kamp dönemi yaşadı. Gelecek organizasyonlar için çalışmaları sürdüren kulüp sporcuları, bu yoğun süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Sporcularla tek tek ilgilenen Bakan Osman Aşkın Bak'ın desteği, geleceğin yıldız adaylarını da mutlu etti.