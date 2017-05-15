 Ferhat Arıcan'dan altın madalya – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Ferhat Arıcan'dan altın madalya

    Ferhat Arıcan'dan altın madalya

    4. İslami Dayanışma Oyunları’nda Ferhat Arıcan jimnastikte altın madalya kazandı.

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, cimnastik bireysel kategoride 14.900 puanla altın madalya elde etti. Ahmet Önder ise yer hareketlerinde bronz madalya kazandı.

    Ay-yıldızlılar, bireysel kategorilerde madalya mücadelesi verirken, erkekler halkada İbrahim Çolak ve paralel alet kategorisinde Ferhat Arıkan altın, yer hareketlerinde ise Ahmet Önder bronz madalyanın sahibi oldu.

    Kadınlar asimetri paralel kategorisinde ise Demet Mutlu altın ve Ekin Morova bronz madalya kazandı.

    Artistik cimnastikte akşam bölümünde de 5 final mücadelesi yapılacak.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:17
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