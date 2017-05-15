Ferhat Arıcan'dan altın madalya
4. İslami Dayanışma Oyunları’nda Ferhat Arıcan jimnastikte altın madalya kazandı.
Ay-yıldızlılar, bireysel kategorilerde madalya mücadelesi verirken, erkekler halkada İbrahim Çolak ve paralel alet kategorisinde Ferhat Arıkan altın, yer hareketlerinde ise Ahmet Önder bronz madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar asimetri paralel kategorisinde ise Demet Mutlu altın ve Ekin Morova bronz madalya kazandı.
Artistik cimnastikte akşam bölümünde de 5 final mücadelesi yapılacak.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:17
- Ozi’ye süper zam
Toplam 21
Yorum
Bjk smokie 12.5 serbest kalma maddesi eklenmişse ( burdan anladığımız ) gelen teklifler 8/9 arası üstüde zor gibi heralde hayırlısı diyelim artık :)
- Fenerbahçe taktik çalıştı
Toplam 3
Yorum
MEHMET JOSEF ÇOK SEVİNÇLİ HAYIRDIR; MEHMET TOPAL, ALPER VE SALİH'İN BAŞARISIZ PERFORMANSI ONU HEYECANLANDIRMIŞ SANIRIM....
- Frei dönmek istiyor!
Toplam 10
Yorum
Bjk smokie sen alt yapını orda almadın mı kendini geliştirip kanıtlamak yerine gelmek istiyosun / belki bizde de gelişirsin oda ayrıda 1-2 sene takıl
Ferhat Arıcan'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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