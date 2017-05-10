Efsane isimden övgü dolu sözler

Özel bir davetle İstanbul'a gelen Comaneci, yaptığı açıklamada, Türk cimnastiği, spora başlangıç hikayesi ve çocuklar için yürüttüğü yardım çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli cimnastikçi Tutya Yılmaz ile Türkiye'de buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Comaneci, "Tutya Yılmaz, Türk cimnastiği için bir şans. Tutya, Türkiye'de cimnastiğin gelişmesi için bir başlangıç teşkil edebilir. Spor branşlarının yaygınlaşması için birinin ön plana çıkması önemlidir. Türkiye'de insanlar onu tanıyor. Sponsorlar, spor bakanlığı, olimpiyat komitesinin desteği ve çocukların bu sporu yapabileceği tesisler sayesinde Türkiye'de cimnastik daha da gelişecektir." ifadelerini kullandı.

Türk cimnastiğinde gençlere örnek teşkil edecek bir sporcunun bulunmasının harika olduğunu aktaran Comaneci, "Tutya Yılmaz'ı Rio 2016'da izledim. Özellikle futbolun çok yaygın olduğu Türkiye için böyle bir rol modelin bulunması harika. Umarım çocukların salonlara giderek cimnastik yapmasında rol oynar. Denge aletindeki hareketlerinden etkilendim. Gerçekten zor hareketleri var. Elde ettiği puanlar etkileyici. Montreal'de ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hakkında kendisiyle konuştuk. İlk katıldığım olimpiyatlar, 1976'da Montreal'de düzenlenmişti, benim için ayrı bir yere sahip." yorumunu yaptı.

- "Her cimnastikçinin başarmak isteyeceği bir şey"

Comaneci, halka branşında yaptığı hareket, "The Colak" ismiyle cimnastik literatürüne geçen İbrahim Çolak'ın, her sporcunun elde etmek istediği bir başarıya imza attığını belirtti.

Nadia Comaneci, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından literatüre dahil edilen harekete ilişkin, "Her cimnastikçinin kariyerinde elde etmek isteyeceği bir başarı. Her sporcu, daima hatırlanmak için cimnastiğe yeni bir şeyler katmak ister. Türkiye de bunu başarılı bir şekilde yaptı." şeklinde konuştu.

- "Ailelere büyük görev düşüyor"

Sporun gençler için fırsat olduğunu savunan Comaneci, gençleri spora yönlendirmede ailelere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Gençlerin, sporcuları kendilerine örnek aldığını belirten 55 yaşındaki Comaneci, "Gençlerin çok gözlemci olduğunu görüyorum. Sporcuları görüp 'Ben de onun gibi olmak, yaptığım şeyden zevk almak istiyorum.' diyerek spora yönelebiliyorlar. Sporun sadece sosyalleşme aracı değil, gençlerin hayatları için fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda sağlıkları için de önemli. Bu noktada ailelere de büyük görev düşüyor. Her ailenin, çocuklarının bir spor branşıyla uğraşmasını sağlaması gerek." değerlendirmesinde bulundu.







- "Hala hatırlanmak harika"

Comaneci, cimnastiği bırakmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen insanların kendisini hatırlamasının harika bir duygu olduğunu belirtti.

Cimnastik sporuna bir şeyler katmaya devam ettiğini vurgulayan Comaneci, "41 yıl önce bu spora başladım. Bu kadar yıl sonra insanların beni hala hatırlaması harika bir duygu. Geçmiş yıllara baktığımda bu sporda bir etki bıraktığımı görüyorum. Gençlere örnek olmak ve ailelerin spor yapmanın önemini anlamalarını sağlamak güzel bir duygu." diye konuştu.

Hırsı sayesinde kariyerinde önemli bir noktaya geldiğini anlatan eski Rumen cimnastikçi, "Çok çalışkan bir kişiliğe sahibim. Denediğim şeyleri her zaman tutkuyla yaptım. Çocukları motive etmeyi ve onlara yardımcı olmayı seviyorum. Büyürken sahip olduğum fırsatları onlara sunmaktan hoşlanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

- "Beni cimnastiğe yönlendirdikleri için aileme minnettarım"

Cimnastiği her zaman severek ve tutkuyla yaptığını ifade eden Nadia Comaneci, kendisini bu spora yönlendiren ailesine minnettar olduğunu vurguladı.

Yaşadığı tüm tecrübelerin bugünkü kişiliğinin oluşmasına yardımcı olduğunu aktaran efsane cimnastikçi, "Beni cimnastiğe yönlendirdikleri için aileme minnettarım. Ailem, fazla enerjik olduğumu ve evdeki eşyaları kırdığımı görünce, cimnastiğin enerjimi atmamı sağlayacağına karar vermiş. Cimnastiği çok seviyorum. Bu sporu yaparken kendimi uçuyormuş gibi hissediyordum. Müsabakalara katılmaya başladığımda da rekabet etmeyi çok sevdim. Geçmişe dönüp bir şeyleri değiştirme şansım olsaydı, hiçbir şeyi değiştirmezdim." yorumunda bulundu.

Çocuklar için birçok yardım çalışması yürüttüğünü belirten Comaneci, "Romanya'da Nadia Comaneci Vakfı sayesinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Spor ve sanatla uğraşabilecek ancak maddi durumu yetersiz çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda adımı taşıyan klinikte çocuklara sağlık hizmeti sağlıyoruz. 1991'den beri özel sporcularla ilgili bir sosyal sorumluluk projesinin de içerisindeyim. Her insanın, bu tip yardım işleriyle uğraşarak bir çocuğun hayatının değişmesine yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



