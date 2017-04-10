Begüm madalyaya doymuyor

Ev sahibi İspanya'nın yanı sıra Türkiye, Fransa, İtalya, Sırbistan, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Ürdün, Suriye, Fas ve Mısır'dan 120 sporcunun katıldığı şampiyonada aerobik cimnastik kategorisinde teklerde birincilik kürsüsüne çıkan Begüm, çiftlerde Mehmet Ercoş, trioda ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin'le birlikte birinci oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor cimnastikçisi olan Onbaşı, Ercoş ve Şahin'in milli mayo ile elde ettiği başarı, kentte büyük sevinç yarattı.