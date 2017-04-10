Begüm madalyaya doymuyor
Güney Kore'nin başkenti Seul'de geçen haziran ayında gerçekleşen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Yaş Grupları Yarışması'nda altın madalya kazanan cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı başarıya doymuyor. Milli sporcu, Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (Comegym) tarafından İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 2'nci Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik ve Aerobik Şampiyonası'ndan da 3 altın madalya ile döndü.
Ev sahibi İspanya'nın yanı sıra Türkiye, Fransa, İtalya, Sırbistan, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Ürdün, Suriye, Fas ve Mısır'dan 120 sporcunun katıldığı şampiyonada aerobik cimnastik kategorisinde teklerde birincilik kürsüsüne çıkan Begüm, çiftlerde Mehmet Ercoş, trioda ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin'le birlikte birinci oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor cimnastikçisi olan Onbaşı, Ercoş ve Şahin'in milli mayo ile elde ettiği başarı, kentte büyük sevinç yarattı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:48
- Q7 kadroda yer alacak
Toplam 8
Yorum
milli sana söylenecek çok söz varda, bakma işte terbiyem müsade etmiyor
- Muslera’nın şartı zam
Toplam 16
Yorum
hasan gül noldu ya muslera bulunmaz hint kumaşı oldu onun içn kulup borç batağından kurtulamıyor.
- Sezonun maçı
Toplam 3
Yorum
gs1905 zor ama imkansız değil. Kazanabiliriz. Yeter ki hangi takımda oynadıklarını bilsinler
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