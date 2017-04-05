İşte İbrahim Çolak'ın o hareketi
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın Dünya Cimnastik Kupası'nda halka branşında yaptığı hareket literatüre girdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İbrahim Çolak, şubatta düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle adını literatüre yazdırdı.
Çolak'ın halka branşındaki hareketi, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçirildi.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:22
- F.Bahçe, dördüncülük için sahaya çıkacak
Toplam 5
Yorum
ahmet aziz yıldırımın bu klübü iflasa sürüklediğini görecek kadar akıl saglıgı yerinde bir fb liyim Allah a sükür. Asıl tehlike sizlersiniz.
- Süper Kapışma!
Toplam 20
Yorum
fa Beşiktaş ikili averajda da üstün. Bu şu demek. Galatasaray hep kazanacak Beşiktaş 3 yenilgi bir beraberlik alacak. Bir Adana maçıyla olmazzz
- Hatalarımı biliyorum
Toplam 12
Yorum
Ahmet GÜNEŞ Sen bu halinle zor girersin bu takıma
İşte İbrahim Çolak'ın o hareketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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