 İşte İbrahim Çolak'ın o hareketi – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    İşte İbrahim Çolak'ın o hareketi

    İşte İbrahim Çolak'ın o hareketi

    Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın Dünya Cimnastik Kupası'nda halka branşında yaptığı hareket literatüre girdi.

    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İbrahim Çolak, şubatta düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle adını literatüre yazdırdı.

    Çolak'ın halka branşındaki hareketi, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçirildi.



    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:22
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