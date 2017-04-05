İşte İbrahim Çolak'ın o hareketi

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İbrahim Çolak, şubatta düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle adını literatüre yazdırdı.

Çolak'ın halka branşındaki hareketi, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "Çolak" ismiyle literatüre geçirildi.