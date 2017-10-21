Napoli ile Inter yenişemedi
Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Napoli ile Inter 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, konuk ettiği Inter ile 0-0 berabere kaldı.
Zirveyi yakından ilgilendiren ligin 9. hafta mücadelesi·nde, ilk 8 maçını kazanan lider Napoli, ikinci sırada yer alan Inter'i San Paolo Stadı'nda ağırladı.
Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Napoli puanını 25'e çıkararak zirvede, 23 puanlı Inter ise ikinci sırada yer almaya devam etti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:50
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Dirilişe "Rıza" yetmedi
Toplam 7
Yorum
ERAY TS Abdülkadir'i nasıl ilk 11 oynatmazsın? Volkan Şen'i kurtarıcı diye oyuna aldı. Castillo kenarda. Rıza ilk maçında sınıfta kaldı.
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2 takım da her hafta gol yedi
Toplam 1
Yorum
ts.gitti malesef agir yarali bir hasta var oda trabzonspor
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 14
Yorum
GS Aziz aga 20 senede GS'nin 21 kupasini görmüs. Aziz aga ise 11 kupa alabildi. "Efsane basgan" :))))
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