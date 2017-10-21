Napoli ile Inter yenişemedi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, konuk ettiği Inter ile 0-0 berabere kaldı.

Zirveyi yakından ilgilendiren ligin 9. hafta mücadelesi·nde, ilk 8 maçını kazanan lider Napoli, ikinci sırada yer alan Inter'i San Paolo Stadı'nda ağırladı.

Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Napoli puanını 25'e çıkararak zirvede, 23 puanlı Inter ise ikinci sırada yer almaya devam etti.