 Napoli ile Inter yenişemedi – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    ile Inter yenişemedi

    Napoli ile Inter yenişemedi

    Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada ile Inter 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , konuk ettiği Inter ile 0-0 berabere kaldı.

    Zirveyi yakından ilgilendiren ligin 9. hafta mücadelesi·nde, ilk 8 maçını kazanan lider Napoli, ikinci sırada yer alan Inter'i San Paolo Stadı'nda ağırladı.

    Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

    Bu sonucun ardından Napoli puanını 25'e çıkararak zirvede, 23 puanlı Inter ise ikinci sırada yer almaya devam etti.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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