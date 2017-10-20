Kaka, Milan’a dönmek istiyor

ORLANDO City ile sözleşmesi biten ve futbolu bırakacağı konuşulan Brezilyalı yıldız Kaka'nın son bir kez Milan forması giyerek kariyerini 'efsane' olduğu takımda sonlandırmak istediği belirtildi. 35 yaşındaki Kaka, 2003-09 yılları arasında oynadığı Milan ile Serie A'da 223 maça çıkıp 77 gol, 37 asist üretti ve bir de Şampiyonlar Ligi Kupası kazandı.