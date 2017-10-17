Cagliari'de Rastelli dönemi sona erdi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari, teknik direktör Massimo Rastelli ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Rastelli'nin görevine son verildiği bildirildi. 48 yaşındaki teknik adamın Cagliari ile 2015-16 sezonunda Serie B'de şampiyonluk yaşadığı, geçen sezon da ligi 11. sırada bitirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, iki yıllık hizmetlerinden dolayı Rastelli'ye teşekkür edildi. Napoli'nin namağlup liderliğini sürdürdüğü Serie A'da Cagliari, bu sezon teknik direktörünü görevden alan ilk kulüp oldu. Ligde 6 puanla 14. sırada yer alan Cagliari, dokuzuncu hafta maçında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:09
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 31
Yorum
çetin Ligden düşmeye aday Malatya'yı yendiniz diye çok sevindiniz de sesiniz çıkıyor. Galatasaray'ı Malatya mı zannediyorsunuz.Kollayın kendinizi.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 3
Yorum
Kerem Keleş Böyle bir saçma kararı Muahrrem usta ve ekibi alır , bunun adı futbolc herşeye açıktır,hangi futbol bilgine dayanarak aldın bu kararı
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 86
Yorum
team system bjk Adı sanı duyulmamış Sigma Olomouctan 7 tane yemiş FB ile yakın tarihte Real Madridten iki maçta 10 gol yemiş GS'nin büyük derbi karşılaşması
Cagliari'de Rastelli dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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