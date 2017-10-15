Napoli tutulamıyor!
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, deplasmanda Roma'yı yenerek 8. maçında 8. galibiyetini elde etti.
CENGİZ 71'DE GİRDİ
İkinci yarıda Roma'da Cengiz Ünder, 71. dakikada Florenzi'nin yerine oyuna dahil oldu. Roma'nın beraberlik çabaları yetmedi. Napoli, Roma'yı 1-0 yenerek 8. maçında 8. galibiyetini aldı ve 24 puanla liderliğini pekiştirdi.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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