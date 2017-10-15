Milano derbisinde gülen Inter

Serie A'da haftanın maçında Inter, Milan'ı Arjantinli golcüsü Icardi'nin hattrikiyle geçti: 3-2. Guizeppe Meazza'nın dolu tribünleri önünde oynanan maçın ilk yarısında Inter üstündü ve Icardi ile golü bularak öne geçti. 2. yarıya fırtına gibi giren Milan, 49'da Suso'nun harika golüyle dengeyi buldu.

Inter, 15 dakika boyunca Handanovic'in kalesini abluka altına alan Milan karşısında ilk atağında golü buldu. Perisic'in ortasında Icardı muazzam bir voleyle takımını bir kez daha öne geçirdi. Ancak 81. dakikada Bonaventura sahneye çıktı ve skora 2-2'lik beraberliği getirdi. Son dakikada Ricardo Rodriguez'in neden olduğu penaltıda Icardi hem hat-tricki tamamladı, hem de 9. golüyle takımına 3-2'lik derbi galibiyetini getirdi.

Böylece Inter haftayı 22 puanla tamamlayıp Napoli'yi takibine devam etti. Milan ise 12 puanda kaldı.