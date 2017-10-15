Juventus'a Lazio şoku
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Lazio'ya 2-1 yenildi ve ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Lazio kalecisi Strakosha, Dybala'nın 90+6'da kullandığı penaltıyı kurtararak takımına 3 puanı kazandırdı.
Bu sonucun ardından Juventus ligdeki mağlubiyetini yaşadı ve 19 puanda kaldı. Lazio ise puanını 19'a yükseltti.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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