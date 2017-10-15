Juventus'a Lazio şoku

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Lazio'ya 2-1 yenildi ve ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıye geldi. Lazio, deplasmanda Juventus'u Immobile'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.



Lazio kalecisi Strakosha, Dybala'nın 90+6'da kullandığı penaltıyı kurtararak takımına 3 puanı kazandırdı.



Bu sonucun ardından Juventus ligdeki mağlubiyetini yaşadı ve 19 puanda kaldı. Lazio ise puanını 19'a yükseltti.