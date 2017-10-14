Napoli tutulamıyor!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, deplasmanda Roma'yı yenerek 8. maçında 8. galibiyetini elde etti.

İtalya Serie A 8. hafta mücadelesinde Roma ile Napoli karşı karşıya geldi. Ligde 7'de 7 yaparak lider konumda bulunan Napoli, zorlu deplasmanda 20. dakikada Lorenzo Insigne'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



CENGİZ 71'DE GİRDİ

İkinci yarıda Roma'da Cengiz Ünder, 71. dakikada Florenzi'nin yerine oyuna dahil oldu. Roma'nın beraberlik çabaları yetmedi. Napoli, Roma'yı 1-0 yenerek 8. maçında 8. galibiyetini aldı ve 24 puanla liderliğini pekiştirdi.



