Napoli tutulamıyor!
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, deplasmanda Roma'yı yenerek 8. maçında 8. galibiyetini elde etti.
CENGİZ 71'DE GİRDİ
İkinci yarıda Roma'da Cengiz Ünder, 71. dakikada Florenzi'nin yerine oyuna dahil oldu. Roma'nın beraberlik çabaları yetmedi. Napoli, Roma'yı 1-0 yenerek 8. maçında 8. galibiyetini aldı ve 24 puanla liderliğini pekiştirdi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
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