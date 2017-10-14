Juventus'a Lazio şoku
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Lazio'ya 2-1 yenildi ve ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Lazio kalecisi Strakosha, Dybala'nın 90+6'da kullandığı penaltıyı kurtararak takımına 3 puanı kazandırdı.
Bu sonucun ardından Juventus ligdeki mağlubiyetini yaşadı ve 19 puanda kaldı. Lazio ise puanını 19'a yükseltti.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:58
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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