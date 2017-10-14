 Juventus'a Lazio şoku – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Juventus'a Lazio şoku

    Juventus'a Lazio şoku

    İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Lazio'ya 2-1 yenildi ve ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

    İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıye geldi. Lazio, deplasmanda Juventus'u Immobile'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

    Lazio kalecisi Strakosha, Dybala'nın 90+6'da kullandığı penaltıyı kurtararak takımına 3 puanı kazandırdı.

    Bu sonucun ardından Juventus ligdeki mağlubiyetini yaşadı ve 19 puanda kaldı. Lazio ise puanını 19'a yükseltti.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:58
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