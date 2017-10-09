İTALYANLAR KİMSEYİ KOVMADI!
Son yıllarda takımların yaptığı yatırımlarla 80 ve 90'lı yıllardaki cazibesine geri dönmek isteyen Serie'da ilk 7 hafta geride kalırken ilginç bir istatistik elde edildi.
KİMSEYİ KOVMADILAR
Eski günlerine geri dönmek isteyen İtalya Serie A'da ilk 7 hafta geride kalırken şaşırtıcı biçimde hiçbir takım teknik direktörüyle yollarını ayırmadı. Son olarak aynı durumun yaşandığı yıl ise 1998-1999 sezonuydu. Yanı tam 20 yıl öncesi... Belki de Serie A'nın son parlak yıllarından biri...
Serie A'da geçen sezon ilk 7 haftada ise tam 12 teknik direktörle yollar ayrılmıştı.
TÜRKİYE'DE DE RAKAM FENA DEĞİL!
Her sezon teknik direktör kıyımı yaşayan Türkiye'de rakam oldukça düşük! Şu ana kadar 5 teknik adamın görevine son verildi.
Türkiye'de ise bu sezon şu ana dek Osmanlıspor Bülent Uygun, Antalyaspor Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği Ümit Özat, Karabükspor Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor da Ertuğrul Sağlam'la yolları ayırdı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:37
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TAKIMA 'FENERBAHÇE' YASAĞI
Toplam 10
Yorum
fb korkudan maç verıyorsunuz dogru
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ALTYAPILAR TALISCA DOLU
Toplam 6
Yorum
bjk advers Üst yapılarda ise bu futbolcuları değerlendirecek düşünceye sahip çok az Teknik Direktör var ne yazık ki ! Buna Sayın Güneşte dahil !
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İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İN YENİ ARABASI
Toplam 5
Yorum
Eren senın paran 0 ına yetıyorsa sen bin 15 20 bın km ıcın yuzlerce bın euro farkı sen vermıyorsun
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