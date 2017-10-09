 İTALYANLAR KİMSEYİ KOVMADI! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İTALYANLAR KİMSEYİ KOVMADI!

    İTALYANLAR KİMSEYİ KOVMADI!

    Son yıllarda takımların yaptığı yatırımlarla 80 ve 90'lı yıllardaki cazibesine geri dönmek isteyen Serie'da ilk 7 hafta geride kalırken ilginç bir istatistik elde edildi.

    KİMSEYİ KOVMADILAR
    Eski günlerine geri dönmek isteyen İtalya Serie A'da ilk 7 hafta geride kalırken şaşırtıcı biçimde hiçbir takım teknik direktörüyle yollarını ayırmadı. Son olarak aynı durumun yaşandığı yıl ise 1998-1999 sezonuydu. Yanı tam 20 yıl öncesi... Belki de Serie A'nın son parlak yıllarından biri...

    Serie A'da geçen sezon ilk 7 haftada ise tam 12 teknik direktörle yollar ayrılmıştı.

    TÜRKİYE'DE DE RAKAM FENA DEĞİL!
    Her sezon teknik direktör kıyımı yaşayan Türkiye'de rakam oldukça düşük! Şu ana kadar 5 teknik adamın görevine son verildi.

    Türkiye'de ise bu sezon şu ana dek Osmanlıspor Bülent Uygun, Antalyaspor Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği Ümit Özat, Karabükspor Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor da Ertuğrul Sağlam'la yolları ayırdı.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İTALYANLAR KİMSEYİ KOVMADI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.