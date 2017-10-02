HAKAN ÇALHANOĞLU ÖZÜR DİLEDİ
Milan'da top koşturan Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, Roma maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlardan özür diledi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dün mağlup oldukları Roma maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması nedeniyle taraftarlardan özür diledi.
Hakan Çalhanoğlu, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, 2-0 yenildikleri ve 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı Roma maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Roma karşısında aldıkları yenilgi için "Dünkü sonuç hayal kırıklığı." ifadesini kullanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları kaydetti:
"Oyunun kontrolü bizdeydi. Herkes gördü ki, biz her şeyi yaptık. Skor da üretebilirdik ama bu olmadı. Ben ikinci sarı kartı gördüğüm için üzgünüm. Taraftarlardan özür dilerim. Ne yazık ki derbiyi kaçıracağım. Ama yine de milli takım arasından sonra takım olarak gelecek maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğimize eminim."
Milan, ligin 8. haftasındaki derbide 15 Ekim'de Inter'e konuk olacak.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:26
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SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 15
Yorum
1903 Aman bi kizdik bi kizdik! Ne var bunda ya! TS nin topçusu baska birsey söylerse yanlis olur. Helal TS'ye fener ugrasti alamadi onlar aldi.
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''BEŞİKTAŞ’TA POTANSİYEL VAR''
Toplam 1
Yorum
karakartal bu adam lig başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. taraftar bu adama sahada destek vermeli şuan takımın en iyisi.
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TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Aklini aldik daha da düzelmez.
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