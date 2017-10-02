 HAKAN ÇALHANOĞLU ÖZÜR DİLEDİ – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ÖZÜR DİLEDİ

    HAKAN ÇALHANOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

    'da top koşturan Milli yıldızımız , Roma maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'da top koşturan milli futbolcu , dün mağlup oldukları Roma maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

    Hakan Çalhanoğlu, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, 2-0 yenildikleri ve 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı Roma maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Roma karşısında aldıkları yenilgi için "Dünkü sonuç hayal kırıklığı." ifadesini kullanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları kaydetti:

    "Oyunun kontrolü bizdeydi. Herkes gördü ki, biz her şeyi yaptık. Skor da üretebilirdik ama bu olmadı. Ben ikinci sarı kartı gördüğüm için üzgünüm. Taraftarlardan özür dilerim. Ne yazık ki derbiyi kaçıracağım. Ama yine de milli takım arasından sonra takım olarak gelecek maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğimize eminim."

    Milan, ligin 8. haftasındaki derbide 15 Ekim'de Inter'e konuk olacak.


    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:26
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