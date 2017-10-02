 ANCELOTTİ BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ANCELOTTİ BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

    ANCELOTTİ BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

    Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Paris Saint-Germain'e 3-0 mağlup olmasının ardından görevine son verilen Carlo Ancelotti, bu sezon takım çalıştırmayacağını açıkladı.

    Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen ve Almanya Ligi'nin yanı sıra, iki kez Almanya Süper Kupası'nı kazanan İtalyan teknik adam, bu sezonki tekliflere kapısını kapattı.

    MONTELLA'NIN KOLTUĞU SALLANIYOR
    İtalya Ligi ekiplerinden Milan'da, teknik direktör Vincenzo Montella'nın koltuğu sallanırken, Ancelotti'nin Milan'a geri dönebileceği konuşuluyordu. İtalya Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyet alan Milan, sezon başında yaptığı yüksek bütçeli harcamaların karşılığını alamazken, Montella'nın geleceği de tartışılmaya başlandı.

    ANCELOTTI, MILAN'A KAPIYI KAPATTI
    Son maçında kendi sahasında Roma'ya 2-0 mağlup olan Milano ekibi, 15 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Inter mücadelesinde de istediği sonucu alamazsa, Montella ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu ihtimal doğrultusunda da Milanlı taraftarlar eski teknik direktörleri Carlo Ancelotti'nin tekrardan takıma dönmesi için seferberlik başlattı ancak İtalyan teknik adam yaptığı açıklamayla olası Milan teklifine de kapıyı kapatmış oldu.

    MONTELLA: "ANCELOTTI YARDIMCIM OLABİLİR"
    Öte yandan Vincenzo Montella geçtiğimiz günlerde Ancelotti hakkında yaptığı bir açıklamada, "Ancelotti'ye büyük saygı duyuyorum. Teknik direktörlüğe başladığımda Ancelotti, Chelsea'nin başındaydı ve bana yardımcılığını yapabileceğimi söylemişti. Eğer kendisi isterse, Milan'da benim yardımcım olabilir" şeklinde konuşmuştu.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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