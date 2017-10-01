Napoli durdurulamıyor!
Serie A'da Napoli yoluna gümbür gümbür devam ediyor... San Paolo'da konuk ettiği Cagliari'yi rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup eden Napoli 7'de 7 yaptı.
Napoli'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marek Hamsik, 40. dakikada penaltıdan Dries Mertens ve 47. dakikada Kalidou Koulibaly kaydetti.
Bu sezon oynadığı maçlarda en az 3 gol atan Napoli 21 puana çıkıp zirvedeki yerini korudu. Bu sezon 5. kez yenilen Cagliari ise 6 puanda kaldı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:44
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GALATASARAY'DA EKSTRA İZİN YOK
Toplam 4
Yorum
öğretici takımda en zayıf halka belhanda ! bu gamsız yerine sniper olsaydı bu kadroyla çılgın atardık ! umarım iyi fiyata talip çıkar bu kekoya !
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YILDIRIM'A KIRIK NOT
Toplam 15
Yorum
Tzn1903 NasılYenilmediğiniziTümÜlkeGördüVerilmeyenPenaltı,Gol.BoşKonuşmayıBırakınArtıkTürkiyedeFutbolYerlerdeSürünüyor
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SÖZ DİNLEMİYOR
Toplam 18
Yorum
fenerlitaylan Mehmet topal ,volkan demirel ,ismail köybaşı takımı sabote ediyor üçünü kadrodan çıkar bak neler olacak hala göremediler bunu .
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