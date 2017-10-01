Napoli durdurulamıyor!

Napoli'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marek Hamsik, 40. dakikada penaltıdan Dries Mertens ve 47. dakikada Kalidou Koulibaly kaydetti.

Bu sezon oynadığı maçlarda en az 3 gol atan Napoli 21 puana çıkıp zirvedeki yerini korudu. Bu sezon 5. kez yenilen Cagliari ise 6 puanda kaldı.