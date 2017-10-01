 Napoli durdurulamıyor! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    durdurulamıyor!

    Napoli durdurulamıyor!

    'da yoluna gümbür gümbür devam ediyor... San Paolo'da konuk ettiği Cagliari'yi rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup eden Napoli 7'de 7 yaptı.

    'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marek Hamsik, 40. dakikada penaltıdan Dries Mertens ve 47. dakikada Kalidou Koulibaly kaydetti.

    Bu sezon oynadığı maçlarda en az 3 gol atan Napoli 21 puana çıkıp zirvedeki yerini korudu. Bu sezon 5. kez yenilen Cagliari ise 6 puanda kaldı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:44
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