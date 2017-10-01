HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 7. hafta maçında Milan, sahasında Roma'ya 2-0 mağlup oldu.



Milano'daki San Siro Stadı'nda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Edin Dzeko ve 77. dakikada Alessandro Florenzi kaydetti.



Milanlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 33 ve 80. dakikada gördüğü sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.



Bu arada Roma'nın kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek soyunduğu maçta forma giymedi.