 HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ

    HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ

    Serie A'da 'ın 'yı ağırladığı maçta konuk takım sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milan'da 90. dakikada oyundan atıldı.

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 7. hafta maçında , sahasında 'ya 2-0 mağlup oldu.

    Milano'daki San Siro Stadı'nda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu , çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Roma'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Edin Dzeko ve 77. dakikada Alessandro Florenzi kaydetti.

    Milanlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 33 ve 80. dakikada gördüğü sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu arada Roma'nın kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek soyunduğu maçta forma giymedi.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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