HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Serie A'da Milan'ın Roma'yı ağırladığı maçta konuk takım sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90. dakikada oyundan atıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 7. hafta maçında Milan, sahasında Roma'ya 2-0 mağlup oldu.
Milano'daki San Siro Stadı'nda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Edin Dzeko ve 77. dakikada Alessandro Florenzi kaydetti.
Milanlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 33 ve 80. dakikada gördüğü sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.
Bu arada Roma'nın kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek soyunduğu maçta forma giymedi.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:19
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Obra ve takımı medya gününde
Toplam 1
Yorum
Fbfb Hocam yok mu senin futbol versiyonun varsa Allah aşkına söylede başımızdaki hoca(!)dan bizi kurtar
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CLİCHY'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Toplam 1
Yorum
marasli ohaaa okadar da degil sansonel türkiyeye sonsonell aciklama. herhalde yag yapiyor
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
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Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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