JUVENTUS'A BÜYÜK ŞOK!
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, yasa dışı bilet satışı nedeniyle 12 aylık hak mahrumiyeti cezası aldı!
Associated Press'in haberine göre Andrea Agnelli, "fanatik" taraftarla yasa dışı bilet satışı suçuyla 12 aylık hak mahrumiyetine çarptılırken Juventus'a ise 300 bin Euro'luk para cezası verildi.
Calciomercato'da yer alan habere göre Agnelli, "organize suç örgütleriyle buluşmak" suçundan da yargılanıyor ve 2,5 yıllık hapis cezası isteniyor. Agnelli'nin avukatlarının dava için iyimser olduğu kaydedildi.
Agnelli aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanlığını yapıyor.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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