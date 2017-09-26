 JUVENTUS'A BÜYÜK ŞOK! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'A BÜYÜK ŞOK!

    JUVENTUS'A BÜYÜK ŞOK!

    Başkanı Andrea Agnelli, yasa dışı bilet satışı nedeniyle 12 aylık hak mahrumiyeti cezası aldı!

    Associated Press'in haberine göre Andrea Agnelli, "fanatik" taraftarla yasa dışı bilet satışı suçuyla 12 aylık hak mahrumiyetine çarptılırken 'a ise 300 bin Euro'luk para cezası verildi.

    Calciomercato'da yer alan habere göre Agnelli, "organize suç örgütleriyle buluşmak" suçundan da yargılanıyor ve 2,5 yıllık hapis cezası isteniyor. Agnelli'nin avukatlarının dava için iyimser olduğu kaydedildi.

    Agnelli aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanlığını yapıyor.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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