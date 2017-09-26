JUVENTUS'A BÜYÜK ŞOK!

Associated Press'in haberine göre Andrea Agnelli, "fanatik" taraftarla yasa dışı bilet satışı suçuyla 12 aylık hak mahrumiyetine çarptılırken Juventus'a ise 300 bin Euro'luk para cezası verildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Agnelli, "organize suç örgütleriyle buluşmak" suçundan da yargılanıyor ve 2,5 yıllık hapis cezası isteniyor. Agnelli'nin avukatlarının dava için iyimser olduğu kaydedildi.

Agnelli aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanlığını yapıyor.