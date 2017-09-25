 Real Madrid'de Asensio kalıyor – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Real Madrid'de kalıyor

    Real Madrid'de Asensio kalıyor
    Geçtiğimiz haftalarda Isco, Marcelo ve Karim Benzema gibi yıldızların sözleşmelerini uzatan Real Madrid'te sıradaki hedef Marco ... Kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcuyla prensip anlaşmasına varan eflatunbeyazlılar, 21 yaşındaki futbolcunun mukavelesini 2023 yazına kadar uzatacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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