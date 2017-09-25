 Napoli'ye şok haber! 4 ay yok – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ye şok haber! 4 ay yok

    Napoli'ye şok haber! 4 ay yok

    Serie A takımlarından 'nin Polonyalı golcüsü , SPAL maçında sakatlandı ve 4 ay sahalardan uzak kalacak.

    'nin Polonyalı golcüsü , geçen sezon yaşadığı sakatlığının ardından bir şok daha yaşadı.

    Geçen sezon sol dizinden sakatlanıp 7 ay sahalardan uzak kalan Milik, SPAL maçında ise sağ dizinden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    "4 AY YOK!"
    23 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerin ardından 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Milik'in sezonun ilk yarısını kesin olarak kapattığı ve ikinci yarıya hazırlanacağı belirtildi.

    Sağ dizinden ameliyat olacak Polonyalı golcü, "Geçen sezon yaşadığım sakatlık kadar ciddi bir sakatlık değil. O sakatlığa göre daha az acı çekiyorum" şeklinde konuştu.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Napoli'ye şok haber! 4 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.