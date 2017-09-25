Napoli'ye şok haber! 4 ay yok
Serie A takımlarından Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik, SPAL maçında sakatlandı ve 4 ay sahalardan uzak kalacak.
Geçen sezon sol dizinden sakatlanıp 7 ay sahalardan uzak kalan Milik, SPAL maçında ise sağ dizinden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
"4 AY YOK!"
23 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerin ardından 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Milik'in sezonun ilk yarısını kesin olarak kapattığı ve ikinci yarıya hazırlanacağı belirtildi.
Sağ dizinden ameliyat olacak Polonyalı golcü, "Geçen sezon yaşadığım sakatlık kadar ciddi bir sakatlık değil. O sakatlığa göre daha az acı çekiyorum" şeklinde konuştu.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:07
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''KAVGA ETMEK İÇİN GELMİŞLER!''
Toplam 2
Yorum
TR tebrikler demeci çok güzel özetlemişsin harika yorum tüm ülke farkındalık yaşadık artık önümüzdeki maça bakalım !
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Uğurcan’a terapi
Toplam 4
Yorum
Kemal Yavuz Ne bekledin cocuktan? Onur ilk ciktigi macinda berbatti hatirliyosan. Sonrasinda 10 senedir ambargo koydu lige. En iyi 3 kaleciden biri kend
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BEŞİKTAŞ, İKİDE İKİ PEŞİNDE!
Toplam 1
Yorum
Medel sag bek degil ! 10 gün önce basin toplantisinda Medel Sag bek oynamaz diye tersleyen Hoca FB'ye karsi Medel ile yakti bizi. Yarin da mi Medel sag bek ?
Napoli'ye şok haber! 4 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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