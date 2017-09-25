JUVENTUS'A BÜYÜK ŞOK!
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, yasa dışı bilet satışı nedeniyle 12 aylık hak mahrumiyeti cezası aldı!
Associated Press'in haberine göre Andrea Agnelli, "fanatik" taraftarla yasa dışı bilet satışı suçuyla 12 aylık hak mahrumiyetine çarptılırken Juventus'a ise 300 bin Euro'luk para cezası verildi.
Calciomercato'da yer alan habere göre Agnelli, "organize suç örgütleriyle buluşmak" suçundan da yargılanıyor ve 2,5 yıllık hapis cezası isteniyor. Agnelli'nin avukatlarının dava için iyimser olduğu kaydedildi.
Agnelli aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanlığını yapıyor.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:16
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay siz gidip büyüğüz yeniyoruz diye övünün gidin isterseniz bin kere yenin biz bu sene şampiyonuz şampiyon olamadıktan sonra bin kere yenin
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KARİYERİ TEHLİKEDE!
Toplam 2
Yorum
can lay lay lom yaşıyor profesyonellik diye bişey yoktu
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay her yerde büyük takımız diye geçinen fbliler dünyaya rezil edende fbliler biz bjk değiliz gelin bakalım futbol nasıl oynanır göreceksiniz
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