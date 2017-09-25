 Çalhanoğlu'nun hocası yolcu – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Çalhanoğlu'nun hocası yolcu

    Çalhanoğlu'nun hocası yolcu
    'lu Milan'da eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Montella yolun sonuna geldi. İtalya Ligi 6. hafta mücadelesinde Sampdoria'ya 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar için İtalyan basını, Milan yönetiminin Montella'ya çok sinirli olduğunu ve gelecek hafta alınacak sonuca göre genç teknik adam hakkında kararını vereceğini iddia etti. Milan, önümüzdeki hafta evinde Roma'yı ağırlayacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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