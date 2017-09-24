 Napoli ve Juventus kayıp yaşamadı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    ve kayıp yaşamadı

    Napoli ve Juventus kayıp yaşamadı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk üç sırasındaki ekipler , ve Inter, 6. haftayı galibiyetle tamamladı.

    Ligde gol averajıyla liderlik koltuğunda oturan , Spal deplasmanında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 6'da 6 yaptı.

    Napoli gibi ligde 6'da 6 yapan bir diğer takım oldu. Derbide Torino'yu 4-0'lık skorla geçen Juventus, averajla ikinci sırada yer aldı.

    Geçen hafta Bologna deplasmanında ilk kez puan kaybederek Napoli ve Juventus'un 2 puan gerisine düşen Inter, Genoa önünde zorlansa da galip gelmesini bildi. Mavi-siyahlı takım, evinde Genoa'yı son dakikalarda Danilo D'Ambrosio'nun attığı golle 1-0 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve 3. sıraya yerleşti.

    Puan tablosunun 4. sırasındaki Lazio, geçen hafta Napoli karşısında yaşadığı ağır yenilgiyi, bu hafta Verona deplasmanında telafi etti. Hellas Verona'yı 3-0 yenen Lazio, puanını 13'e yükseltti.

    Bir diğer başkent ekibi Roma da sahasında Udinese'yi ilk yarıda bulduğu 3 golle yenmeyi başardı. Udinese'yi 3-1 mağlup eden Roma, bir maçı eksik halde 12 puanla 5. sırada kendine yer buldu. Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, bu maçta forma şansı bulamadı.

    Yaz transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olarak lige büyük umutlarla başlayan , bu hafta sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. Sampdoria'ya deplasmanda 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı takım, 12 puanla 6. sırada kaldı. Milan'ın kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu maçın 78. dakikasında oyuna dahil oldu.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:13
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