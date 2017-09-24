Napoli ve Juventus kayıp yaşamadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk üç sırasındaki ekipler Napoli, Juventus ve Inter, 6. haftayı galibiyetle tamamladı.
Ligde gol averajıyla liderlik koltuğunda oturan Napoli, Spal deplasmanında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 6'da 6 yaptı.
Napoli gibi ligde 6'da 6 yapan bir diğer takım Juventus oldu. Derbide Torino'yu 4-0'lık skorla geçen Juventus, averajla ikinci sırada yer aldı.
Geçen hafta Bologna deplasmanında ilk kez puan kaybederek Napoli ve Juventus'un 2 puan gerisine düşen Inter, Genoa önünde zorlansa da galip gelmesini bildi. Mavi-siyahlı takım, evinde Genoa'yı son dakikalarda Danilo D'Ambrosio'nun attığı golle 1-0 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve 3. sıraya yerleşti.
Puan tablosunun 4. sırasındaki Lazio, geçen hafta Napoli karşısında yaşadığı ağır yenilgiyi, bu hafta Verona deplasmanında telafi etti. Hellas Verona'yı 3-0 yenen Lazio, puanını 13'e yükseltti.
Bir diğer başkent ekibi Roma da sahasında Udinese'yi ilk yarıda bulduğu 3 golle yenmeyi başardı. Udinese'yi 3-1 mağlup eden Roma, bir maçı eksik halde 12 puanla 5. sırada kendine yer buldu. Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, bu maçta forma şansı bulamadı.
Yaz transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olarak lige büyük umutlarla başlayan Milan, bu hafta sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. Sampdoria'ya deplasmanda 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı takım, 12 puanla 6. sırada kaldı. Milan'ın kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu maçın 78. dakikasında oyuna dahil oldu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:13
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
Napoli ve Juventus kayıp yaşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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